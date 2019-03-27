الشرطة الإسرائيلية تُعلن معاملتها لأحداث (سجن النقب) على أنها عمل "إرهابي"









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل مع أحداث (سجن النقب)، أول أمس الاثنين، على أنها عمل "إرهابي"، وفق زعمها.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه بالتالي سيتولى جهاز الأمن العام (شاباك) بالتعاون مع الوحدة القطرية للتحقيق فيما وصفها "قضايا الغش والاحتيال عملية التحقيق في هذه الأحداث".وأضافت: أن محكمة الصلح في (أشكلون) مددت فترة اعتقال أحد الأسرى الضالعين في هذه الأحداث، حتى الثاني من الشهر المقبل.وزعمت مصادر إسرائيلية، أن عدداً من أسرى حركة حماس في سجن النقب، قد قاموا بأعمال شغب عنيفة في السجن، بحيث قام اثنان منهم بطعن سجانين، مما أدى إلى إصابتهما، أحدهما بجروح متوسطة، والآخر بجروح طفيفة.من جهة أخرى، قال مكتب إعلام الأسرى: إن إدارة سجون الاحتلال، أبلغت المحامين بمنعهم من زيارة أسرى حماس في كافة السجون حتى إشعار آخر.