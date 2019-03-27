عاجل

  • الهيئة:ستنطلق مسيرات العودة يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة

  • هيئة مسيرات العودة تهيب بأبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن إدارة سجون الاحتلال، فرضت عقوبات قاسية وردعية بحق الأسرى في سجنى (ريمون والنقب الصحراويين) بعد عملية الطعن التي نفذها أسيران في (سجن النقب) رداً على اعتداءات الاحتلال بحقهم.

الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أوضح أن الأسرى في قسم 4 بسجن النقب البالغ عددهم (96) أسيراً، والأسرى في قسم 1 بسجن ريمون والبالغ عددهم (74) أسيراً، تعرضوا لعقوبات قاسية، حيث فرضت عليهم غرامات مالية باهظة بقيمة نصف مليون شيكل لأسرى القسمين، أي ما يقارب (800 دولار) لكل أسير.

وأضاف: أن ادارة السجون حرمت أسرى القسمين من زيارة ذويهم دون تحديد مدة المنع، مما يشير إلى أنها قد تطول، كذلك حرمتهم من الخروج إلى الفورة، وعزل عدد من الأسرى بعد اتهامهم بالتحريض على حرق الغرف، والتصدي للوحدات الخاصة، التي اقتحمت الأقسام، ونقل عدد آخر إلى سجون مختلفة.

وبين الأشقر، أن العشرات من الأسرى في قسم 3 بسجن النقب، تعرضوا لإصابات برضوض واختناقات بالغاز، وسحل على الأرض بعد اقتحام القوات الخاصة القمعية للقسم على إثر قيام الأسيرين "اسلام وشاحى" و"عدى سالم" بطعن ضابط وجندي من مصلحة السجون، رداً على استفزازات الاحتلال، وعمليات التنكيل المستمرة بحقهم، وتركيب أجهزة التشويش المسرطنة.

وأشار إلى أن إدارة السجون أجرت محاكمات سريعة لأسرى قسم 22 في النقب، وفرضت عليهم غرامات مالية ومنع من الزيارة، وذلك بحجة تصديهم لاقتحام القسم قبل يومين ومحاولة أحد الأسرى تنفيذ عملية طعن، وكانت عزلت من نفس القسم الأسير "أنس سعد عواد" من نابلس، بعد ان اعتدت عليه بالضرب بحجة أنه قام بالاعتداء على السجانين.

واعتبر الأشقر أن فرض العقوبات القاسية على الأسرى، يأتي في إطار الانتقام من الأسرى، وتثبيت سياسة الردع؛ لكسر إرادتهم وإحباط أي خطوات تصعيدية، ينوى الأسرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، احتجاجاً على ظروفهم القاسية، وتصاعد التنكيل بهم.

وأضاف أن ما جرى في سجن النقب من عمليات طعن، وسجن ريمون من إحراق للغرف، ما هو إلا دفاع عن النفس ونتيجة طبيعية لإعلان الأسرى عن حل الهيئات التنظيمية داخل سجون الجنوب، ورداً على ما يتعرضون له من ضغوطات وتنكيل منذ أكثر من شهر بعد تركيب أجهزة التشويش واقتحام الأقسام بشكل يومي والاعتداء عليهم.   

وناشد الأشقر كافة المؤسسات الدولية بالتدخل، وتشكيل لجان لزيارة السجون، وخاصة سجون الجنوب، والاطلاع على أوضاع الاسرى، وحمايتهم من جرائم الاحتلال، واستدراك الأوضاع قبل أن تتفاقم بشكل أكبر، حيث لا يزال التوتر يسود السجون الأربعة في صحراء النقب. 

أخبار ذات صلة

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ

خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

المالكي: فلسطين ستُطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات نقل السفارات للقدس

المالكي: فلسطين ستُطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات نقل السفارات للقدس

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق &#34;الغير- النظامي&#34;

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق "الغير- النظامي"

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق &#34;الغير- النظامي&#34;

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق "الغير- النظامي"

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

منوعات

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: &#34;كرّهتي الهنود في حالهم&#34;

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: "كرّهتي الهنود في حالهم"

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

عربي

الملك سلمان لـ &#34;خليفة حفتر&#34;: السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

الملك سلمان لـ "خليفة حفتر": السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا