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شؤون فلسطينية

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق، بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، تشمل التصريحات والسياسات والمناهج المدرسية، وما يحدث على الأرض للوقوف على تدهور الأوضاع بسبب عدم التزام إسرائيل بتطبيق قرارات مجلس الأمن والقانون 
الدولي.

وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: يجب على مجلس الأمن، أن يتولى مسؤولياته وتشكيل لجنة للتحقيق لمراقبة الأوضاع والمقارنة بين المنهاجين الفلسطيني والإسرائيلي، ومعرفة الطرف المحرّض.

وأكد منصور، أن هناك إجماعاً دولياً لضبط العنف ووقف الاستيطان، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بوقف الاستيطان، مشيراً إلى أن من يعطل إرادة مجلس الأمن في التنفيذ، هو إسرائيل، بحماية أمريكا التي تحول دون اتخاذ 
أي إجراءات عملية من قبل مجلس الأمن؛ لإجبار إسرائيل على الانصياع لهذه القرارات.

وقال منصور: إن إسرائيل مستمرة بانتهاكاتها للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن، حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب منصور، بموقف السفير الفرنسي في مجلس الأمن، الذي قال: إن أي حل لا يرتكز على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، سيفشل.

وفي الإطار قال منصور: إن الموقف الأوروبي، حول الجولان هو نفسه حول القدس، بأن التغيير القانوني فيهما، مخالف للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.

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