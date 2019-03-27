خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ



وقال خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن ما تم إنجازه يوم الجمعة الماضي في المجلس من قرارات فيما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق، حول استخدام إسرائيل المتعمد للقوة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتعويض المتضررين من العدوان على قطاع غزة، سيواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ بسبب إطلاق الصواريخ من غزة، مطالباً حماس بالكف عن العبث بمصير أبناء شعبنا في القطاع.



وفي سياق آخر، أكد خريشة تسليم المفوض السامي، ورئيس الصليب الأحمر، رسائل لإطلاعهم على المخاطر التي تهدد المعتقلين في سجون الاحتلال، وضرورة تدخل الأطباء، لإنقاذ حياتهم، خاصة بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسرى في (سجن النقب)، وإصابة عدد منهم بجروح بينهم اثنان في حالة الخطر.

وقال: إن البعض في مجلس حقوق الإنسان، يحاول إعاقة الجهد الفلسطيني، بحجة إطلاق الصواريخ.