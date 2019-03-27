دولي

الكرملين يعلق على أنباء "خطة لحل النزاع السوري" طرحها نتنياهو على بوتين

الكرملين يعلق على أنباء "خطة لحل النزاع السوري" طرحها نتنياهو على بوتين
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يفهم عن أي خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يدور الحديث بشأن التسوية في سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لا، لم يتم ذلك أثناء زيارة نتنياهو في شباط/ فبراير الماضي. لا يمكنني تأكيد ذلك. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدقيق بشأن أي خطة يدور الحديث"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت أنباء تحدثت عن أن نتنياهو، سلّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطة بشأن التسوية في سوريا،

وردا على سؤال صحفي، فيما إذا تم تسليم أي وثيقة لبوتين أجاب: "لا. ما الذي كان يقصده نتنياهو؟ أنا لا أعرف".

أخبار ذات صلة

الشرطة الإسرائيلية تُعلن معاملتها لأحداث (سجن النقب) على أنها عمل &#34;إرهابي&#34;

الشرطة الإسرائيلية تُعلن معاملتها لأحداث (سجن النقب) على أنها عمل "إرهابي"

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات (كنيست) في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات (كنيست) في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم

(يديعوت): 30% من الطلاب الإسرائيليين بغلاف غزة لم يتوجهوا إلى مدارسهم بسبب التصعيد

(يديعوت): 30% من الطلاب الإسرائيليين بغلاف غزة لم يتوجهوا إلى مدارسهم بسبب التصعيد

الهند: اختبرنا بنجاح سلاحاً مضاداً للأقمار الصناعية وأصبحنا بمصاف روسيا وأمريكا

الهند: اختبرنا بنجاح سلاحاً مضاداً للأقمار الصناعية وأصبحنا بمصاف روسيا وأمريكا

ارتفاع عدد قتلى هجوم على رعاة في مالي إلى 157 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى هجوم على رعاة في مالي إلى 157 قتيلاً

شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل حشوداته العسكرية على حدود القطاع استعداداً لـ &#34;مختلف السيناريوهات&#34;

شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل حشوداته العسكرية على حدود القطاع استعداداً لـ "مختلف السيناريوهات"

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ&#34;عدو الشعب&#34;

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ"عدو الشعب"

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

استعدادات لانطلاق فعاليات إحياء يوم الأرض في كافة محافظات الوطن والشتات

استعدادات لانطلاق فعاليات إحياء يوم الأرض في كافة محافظات الوطن والشتات

الفرا: موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص القدس والجولان السوري ثابت لا يتغير

الفرا: موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص القدس والجولان السوري ثابت لا يتغير

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

منوعات

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: &#34;كرّهتي الهنود في حالهم&#34;

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: "كرّهتي الهنود في حالهم"

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

عربي

الملك سلمان لـ &#34;خليفة حفتر&#34;: السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

الملك سلمان لـ "خليفة حفتر": السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا