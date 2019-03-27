الكرملين يعلق على أنباء "خطة لحل النزاع السوري" طرحها نتنياهو على بوتين





وكانت أنباء تحدثت عن أن نتنياهو، سلّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطة بشأن التسوية في سوريا،



وردا على سؤال صحفي، فيما إذا تم تسليم أي وثيقة لبوتين أجاب: "لا. ما الذي كان يقصده نتنياهو؟ أنا لا أعرف".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يفهم عن أي خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يدور الحديث بشأن التسوية في سوريا.وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لا، لم يتم ذلك أثناء زيارة نتنياهو في شباط/ فبراير الماضي. لا يمكنني تأكيد ذلك. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدقيق بشأن أي خطة يدور الحديث"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).