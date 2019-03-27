العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون



وأضاف عبر حسابه على (فيسبوك): في هذا المصاب الجلل لا يسعنا نحن أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين بالسفارة إلا أن نتقدم بأحر التعازي، وصادق المواساة للسفير، سألين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".

رام الله - دنيا الوطنتم العثور اليوم الأربعاء، على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً في منطقة عبدون، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال المستشار الإعلامي المساعد بسفارة ليبيا، لدى المملكة الأردنية، صلاح الغزالي: "ببالغ الأسى والحزن بُلغنا صباح اليوم خبر وفاة (حسن البرغثي) ابن السفير الليبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد حسن البرغثي".