عاجل

  • الهيئة:ستنطلق مسيرات العودة يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة

  • هيئة مسيرات العودة تهيب بأبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة

شؤون فلسطينية

المالكي: فلسطين ستُطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات نقل السفارات للقدس

المالكي: فلسطين ستُطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات نقل السفارات للقدس
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، مساء اليوم إلى تونس الشقيقة؛ لتمثيل دولة فلسطين في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، تحضيراً للقمة العربية التي تعقد في تونسى العاصمة، في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقبيل سفره، كشف الوزير د. المالكي عن لقاء جمعه مع السيد الرئيس محمود عباس، استمع منه إلى توجيهاته بشأن القضايا التي ترغب دولة فلسطين بإثارتها وتحويلها إلى مشاريع قرارات؛ لكي يتم اعتمادها من جانب القادة العرب في اجتماعات القمة، مضيفاً: أن القضية الفلسطينية، ستكون حاضرة بامتياز في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وفي القمة.

وقال الوزير المالكي: إن انعقاد القمة العربية في هذه الظروف بالذات يكتسي أهمية خاصة، لا سيما وأنها تتزامن مع الذكرى الـ
43 ليوم الأرض الخالد، بكل ما تحمله هذه الذكرى المجيدة من دلالات وأبعاد تتعلق بالأرض الفلسطينية، وعليه فان دولة   فلسطين ستثير موضوع الاعتداءات المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات تهويد، والاعتداءات والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والإجراءات العقابية بحق شعبنا والاجتياجات للمدن والمخيمات، بالاضافة الى الإعدامات الميدانية المستمرة. 

وشدد الوزير المالكي على أن قضية الأسرى، وما يتعرضون له في سجون الاحتلال، هي الأخرى، ستكون في صدارة اهتمامات دولة فلسطين في القمة العربية، وكذلك القرصنة الإسرائيلية لأموالنا من المقاصة، وما نتج عنها من أزمة مالية خانقة وإجراءات تقشفية، اتخذتها السلطة الفلسطينية في أعقاب ذلك، حيث تم صياغتها ضمن مشاريع قرارات لاعتمادها من قبل الوزراء، تميهداً لرفعها للقادة لإقرارها بالقمة.

وأكد الوزير المالكي، أن دولة فلسطين، ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس أو فتح ممثليات تجارية بتمثيل دبلوماسي، كما حدث من جانب
المجر مؤخراً، والمطالبة بموقف واضح بخصوص قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والتلميحات الخطيرة التي تحدث عنها سفير إدارة ترامب دافيد فريدمان أمـام مؤتمـر أيباك عـن أن (واشنطن تتفهم حاجة إسرائيل لتكون لديها سيطرة أمنية غالبة في الضفة الغربية)، وهو ما يفتح شهية اليمين الحاكم في إسرائيل للضغط على إدارة ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مستقبلاً.

وحول (صفقة القرن) التي دخلت في مراحلها النهائية، قال المالكي: إنه سيطلب من وزراء الخارجية العرب موقفاً واضحاً من الصفقة الأمريكية، موضحاً أن اعتراف أمريكا بالسيادة
الإسرائيلية على الجولان هو بداية تنفيذ تلك المراحل، ومحذراً من أن تكون مقدمة للاعتراف الأمريكي بالسيادة الاسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، مع تقبل إدارة ترامب لإقامة دويلة فلسطينية في قطاع غزة.

في هذا السياق، أكد المالكي أهمية تمسك القادة العرب في قمتهم بمبادرة السلام العربية وتطبيقها بحذافيرها من الألف إلى الياء كما هي، مشدداً على أنه سيطلب من الوزراء العرب إجراءات عملية فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه احتياجات دولة فلسطين المالية، وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم السابقة، كما سيطالب أشقاءه الوزراء بتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس.

وأكد المالكي، أن القمة التي ستستضيفها تونس، ستتحول إلى قمة فلسطينية بامتياز، وسيتم إعطاء القضية الفلسطينية كل ما تستحقه من اهتمام وأولوية من قبل الرئيس التونسي، قائد السبسي أو عبر واقع الحال الذي يفرض نفسه بقوة على قرارات القمة ومناقشاتها.

أخبار ذات صلة

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ

خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق &#34;الغير- النظامي&#34;

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق "الغير- النظامي"

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق &#34;الغير- النظامي&#34;

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق "الغير- النظامي"

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

منوعات

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: &#34;كرّهتي الهنود في حالهم&#34;

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: "كرّهتي الهنود في حالهم"

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

عربي

الملك سلمان لـ &#34;خليفة حفتر&#34;: السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

الملك سلمان لـ "خليفة حفتر": السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا