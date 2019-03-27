دولي

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات (كنيست) في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات (كنيست) في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم
كنيست
رام الله - دنيا الوطن
تُفتح اعتباراً من اليوم صناديق الاقتراع لانتخابات (كنيست) في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم.

وقال موقع (inews24): إن أول صندوق اقتراع يتم فتحه في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في عاصمة نيوزلندا، ولنجتون الذين سيصوتون في العاشرة من مساء اليوم، تلي ذلك عملية الاقتراع في العاصمة الأسترالية كانبيرا.

وسيتم فتح صناديق اقتراع في 77 دولة حول العالم فيها 96 ممثلية دبلوماسية إسرائيلية، بينما يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه البعثات 5137 ناخباً إسرائيلياً بمن فيهم مندوبون عن الوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، وصندوق هايسود، والمنظمة الصهيونية العالمية، وغيرها.   

ومن المنتظر، أن ينتهي التصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في السابعة من صبيحة بعد غد الجمعة، بينما ستكون المشاركة الأكثر عدداً في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، حيث من المتوقع أن يصوت حوالي 730 ناخباً هم أصحاب حق الاقتراع.

وعند الانتهاء من عملية التصويت، سترسل البعثات الدبلوماسية صناديق الاقتراع إلى المقر الانتخابي المركزي في مبنى كنيست في القدس عبر البريد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وسيتم حفظ هذه الصناديق في أمانات خاصة حتى نهاية يوم الانتخابات الرسمي في إسرائيل الموافق 9 نيسان/ أبريل؛ ليتم فرز الأصوات بالتزامن مع صناديق الاقتراع في إسرائيل.

وستفتح وزارة الخارجية غرفة خاصة لتدير العملية الانتخابية ومراقبتها في الخارج، وتخضع هذه الغرفة لرقابة من جانب لجنة الانتخابات المركزية برئاسة قاضي المحكمة العليا حنان ميلتزر.

وتجرى الانتخابات الإسرائيلية لـ (كنيست) في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل، ومن المتوقع أن تشهد منافسة كبيرة، لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

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