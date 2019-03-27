وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو





وبحث باسيل مع مع الرئيس الروسي، طائفة واسعة من القضايا، على رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ونشر وزير الخارجية اللبناني، الذي يرأس التيار "الوطني الحر" صورة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر حسابه على (تويتر).





وعلّق: "مع الرئيس بوتين يكون الحديث عميقا واستراتيجيا من المشرق إلى العالم، من التنوع إلى مقاومة الإرهاب، من القدس إلى الجولان، من النفط إلى الغاز، من السياحة إلى الزراعة... أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد"



رام الله - دنيا الوطنعبّر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الكرملين أمس، واعتبر أن الحديث معه أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد.والتقى باسيل الذي كان في عداد الوفد الذي رافق الرئيس اللبناني، ميشال عون، في أول زيارة رسمية له إلى موسكو، الرئيس بوتين في الكرملين.