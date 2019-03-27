وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطندان وزير الصحة، اليوم الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسعف المتطوع ساجد عبد الحكيم مزهر (17 عاماً)، في مخيم الدهيشة ببيت لحم.وقال وزير الصحة د. جواد عواد: "إن قتل الاحتلال للمسعف المتطوع برصاص (حي) في البطن يُعد جريمة حرب، وإصرار لدى هذا الجيش على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات."وطالبت وزارة الصحة في بيان صحفي، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزَّل في كافة المدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمختلف أشكال القتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت الوزارة، أنه باستشهاد المتطوع مزهر، اليوم، يرتفع عدد الشهداء من المسعفين ومتطوعي الإسعاف منذ مطلع عام 2018، لأربعة شهداء، بينهم مسعفة، ما يدلل على تعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والمسعفين، وعرقلة عملهم في تقديم الواجب الإنساني للمُصابين.