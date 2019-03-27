وزراء إسرائيليون يشنون هجوماً لاذعاً على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع





بدوره، قال وزير التعليم، نفتالي بينيت: إن "الدولة تخلت عن سكان الجنوب، أقوى جيش في الشرق الأوسط لا يمكنه الانتصار على حماس لأنه لا توجد شجاعة لدى المستوى السياسي"، وفق (القناة 12) الإسرائيلية.



وشهد قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، تصعيداً عسكرياً على خلفية إطلاق صاروخ من القطاع، سقط فجر الاثنين الماضي، في مدينة تل أبيب، وأصاب سبعة إسرائيليين.



وأعقب ذلك قصف إسرائيلي عنيف، ردت عليه الفصائل الفلسطينية، بإطلاق عشرات الصواريخ من القطاع إلى مناطق غلاف غزة.

وشنّ الوزراء هجوماً لاذعاً على الاتفاق، منتقدين موقف الحكومة من التعامل مع حركة حماس، وفصائل المقاومة في القطاع.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن وزيرة القضاء أيليت شاكيد: "آمل ألا يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد ما فعلته حماس، يجب معاقبتهم بأكثر الطرق عدوانية".من جهته، وزير المالية، موشيه كحلون: إن "الوضع الذي تحدد فيه حماس متى تفتح النار، ومتى توقفها أمر غير مقبول".