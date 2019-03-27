الصالحي: مسائل رئيسية ليست سهلة تواجه تشكيل الحكومة وقريباً سنتخذ قرارنا بشأنها

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي: إن الحوارات مع رئيس الحكومة المكلف، د. محمد اشتية، عميقة ومهمة، وهي في مرحلة تلخيص ما تم بحثه، مع العلم أن إحداث تغيير جوهري في السياسات والأداء الحكومي لن يكون أمراً سهلاً.وأكد الصالحي، أن الحزب يتابع عن كثب كافة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، موضحاً أن القرار النهائي، يعود للجنته المركزية، التي ستعقد اجتماعاً خاصاً لذلك خلال وقت قريب.وأضاف الصالحي، أن البحث تركز مع رئيس الوزراء المكلف، ووفد حركة فتح حول ست نقاط رئيسية، تُشكل مرتكزات لابد من من توفرها، وتحكم موقف الحزب من المشاركة أو عدمها وتتمثل، أولاً: أن تكون مهمة الحكومة الأساسية، تنفيذ قرارات المجلسين المركزي، والوطني.وثانياً: أن تبقي الباب مفتوحاً لإنهاء الانقسام، والتمييز بين الخلاف مع حماس، ومصالح الجماهير، عند أي إجراءات قد تتخذ بحق حماس.وثالثاً: الانتقال إلى اقتصاد اجتماعي وضمان حقوق الفئات المسحوقة، ومن بينها الطبقة الوسطى، التي سحقت نتيجة السياسات الاقتصادية القائمة، والاستغلال الفاحش لشركات الاتصالات والكهرباء وغيرها.ورابعاً: ضمان الحريات، وإعادة النظر في بعض القوانين التي تمس الحريات.وخامساً: أن يكون هناك تكامل واضح بين الحكومة ومنظمة التحرير.وسادساً: وجود صيغة رقابية على الحكومة، في ظل غياب المجلس التشريعي.