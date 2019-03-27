عاجل

  • الهيئة:ستنطلق مسيرات العودة يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة

  • هيئة مسيرات العودة تهيب بأبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة

شؤون فلسطينية

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق بوفاة مواطن (32 عاماً)، موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إن "الشرطة والنيابة العامة، باشرتا التحقيق بوفاة مواطن (32 عاماً)، موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا من قبل المحكمة، بتهمة انتحال صفة موظف"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الحسيني يدعو دول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ

خريشة: تنفيذ إنجازاتنا بمجلس حقوق الإنسان سيواجه صعوبات كبيرة بسبب إطلاق الصواريخ

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

المالكي: فلسطين ستُطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات نقل السفارات للقدس

المالكي: فلسطين ستُطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات نقل السفارات للقدس

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

أسرى فلسطين: عقوبات ردعية قاسية بحق أسرى النقب وريمون لكسر إرادتهم

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

منصور: إجماع دولي لضبط العنف ووقف الاستيطان والالتزام بتنفيذ بقرار مجلس الأمن

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

فتح تنعي الشهيد ساجد مزهر

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

نادي الأسير ينشر أسماء أسرى (النقب) المصابين خلال قمع سلطات السجون

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

وزير الصحة يُدين جريمة قتل الاحتلال للمسعف مزهر في بيت لحم

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق &#34;الغير- النظامي&#34;

المالية بغزة تعلن عن موعد صرف حقوق "الغير- النظامي"

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

منوعات

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

عاصفة انتقادات لقُصي خولي بسبب رمز تعبيري على حساباته بمواقع التواصل

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

الممثلة الهندية الأعلى أجراً تنشر صورة لوجهها مشوهاً بالأسيد والجمهور يثني على شجاعتها

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

شاهد: أول ظهور تلفزيوني لأنغام وزوجها أحمد إبراهيم

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: &#34;كرّهتي الهنود في حالهم&#34;

حليمة بولند بالسّاري الهندي.. والجمهور: "كرّهتي الهنود في حالهم"

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

شاهد: نسرين طافش تتضامن مع الجولان السوري بطريقتها الخاصة

عربي

الملك سلمان لـ &#34;خليفة حفتر&#34;: السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

الملك سلمان لـ "خليفة حفتر": السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولاً بمنطقة عبدون

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

وزير الخارجية اللبناني يشيد بلقائه مع الرئيس الروسي في موسكو

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا

الجزائريون ينتظرون قراراً مهماً بعد دعوة قائد الجيش ومطالبات لبوتفليقة بالاستقالة رسميا