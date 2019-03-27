التحقيق بوفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا

رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق بوفاة مواطن (32 عاماً)، موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إن "الشرطة والنيابة العامة، باشرتا التحقيق بوفاة مواطن (32 عاماً)، موقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا من قبل المحكمة، بتهمة انتحال صفة موظف"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).