استئصال ورم في النخاع الشوكي لأربعيني في مُجمع الشفاء

رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلمأجرى د. حازم كحيل، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، عملية استئصال ورم في النخاع الشوكي لمريض أربعيني، كان يعاني من آلام في الظهر، وضعف وخذلان في القوى العضلية في الأطراف السفلية، وصعوبة في الحركة.وأوضح كحيل، أنه تم إجراء صورة رنين مغناطيسي للمريض بشكل عاجل، والتي أظهرت وجود ورم في النخاع الشوكي على مستوى الفقرة الحادية عشرة الصدرية، حيث يملأ الورم 80% من القناة الشوكية.وقال خلال لقاء إعلامي:"أجريت العملية للمريض من خلال توسيع النخاع الشوكي واستئصال الورم من داخل النخاع الشوكي بحذر دون ايذائه، معتبراً أن تلك العملية من العمليات الدقيقة جداً والحرجة، نظراً لوجود الورم في مكان خطير، وحدوث أى خطأ سيعرض المريض للشلل النصفي السفلي.وذكر د. كحيل، أن العملية استمرت لأربع ساعات متواصلة، حيث بدأ المريض يتعافى، ويتحرك بسهولة، ويخضع الآن للمتابعة العلاجية.وشارك في العملية، مهند حنون، وطاقم التخدير والعناية المركزة والتمريض، مقدماً الشكر لكل من ساهم بالدعم اللوجستي والفني.