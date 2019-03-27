إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال، فرضت عقوبات قاسية على عشرات الأسرى، بدعوى مشاركتهم في التصدي لوحدات القمع.وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال، فرضت غرامات مالية على الأسرى بعشرات آلاف الشواكل، وقامت بتحميلهم تكاليف مضاعفة على إحراق 4 أقسام من (سجن النقب)، كما حولّت أسرى إلى المحاكمة، بدعوى طعن سجّانين، ويتوقّع أن تفرض عليهم غرامات مالية أيضًا.وأضاف بيان هيئة شؤون الأسرى: لقد شملت العقوبات بحق الأسرى منع زيارات الأهالي، ومنع الخروج إلى الاستراحة "الفورة"، والعزل الانفرادي في الزنازين على عدد من الأسرى، وأن الأوضاع داخل سجون الاحتلال، قابلة للتصعيد في أي لحظة، مشيراً إلى وجود عمليات اقتحام تطال كافة السجون، بعد قرار قوات الاحتلال، تركيب أجهزة تشويش وكاميرات في الأقسام.