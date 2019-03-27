(يديعوت): 30% من الطلاب الإسرائيليين بغلاف غزة لم يتوجهوا إلى مدارسهم بسبب التصعيد

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الأربعاء، أن 30% من الطلاب الإسرائيليين في مناطق "غلاف غزة" لم يتوجهوا إلى المؤسسات التعليمية صباح اليوم، خوفاً من تجدد التصعيد مع قطاع غزة.يأتي ذلك، في الوقت الذي عثرت فيه السلطات الإسرائيلية، على بقايا الصاروخ، الذي أُطلق ليلة أمس على (أشكول)، وفق الصحيفة.وأضافت: أن بالوناً حارقاً أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة وسقط في مزرعة موز في (اشكول)، تسبب بتدمير ماتور الري، وصباح اليوم، تم اكتشاف الأمر.كما أفادت الصحيفة الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش الإسرائيلي، منع هذا الصباح طائرات الرش من العمل في الحقول الواقعة على طول الحدود في المنطقة المجاورة لغزة، وهذا سيجلب كارثة للزراعة في المنطقة، وفق الصحيفة.وشهد قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، تصعيداً عسكرياً على خلفية إطلاق صاروخ من القطاع، سقط فجر الاثنين الماضي، في مدينة تل أبيب، وأصاب سبعة إسرائيليين.وأعقب ذلك قصف إسرائيلي عنيف، ردت عليه الفصائل الفلسطينية، بإطلاق عشرات الصواريخ من القطاع إلى مناطق غلاف غزة.