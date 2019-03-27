فتح: أية بوصلة لا تشير الى القدس مشبوهة ولا تخدم إلا أعداء شعبنا

أكدت حركة فتح، أن أي معركة لا تشير بوصلتها إلى القدس عاصمة دولة فلسطين، فهي بوصلة مشبوهة، ولا تخدم إلا أعداء شعبنا، وقضيتنا.





وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: ننا نفخر ونعتز في حركة فتح، أن كل معاركنا الميدانية والسياسية، كانت وستبقى من أجل القدس والأقصى، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومن أجلها استشهد الراحل ياسر عرفات، ومن أجلها ايضاً يقف الرئيس محمود عباس ثابتاً على موقفه الرافض لصفقة العار الصهيو أمريكية، ولهذا صلى شعبنا على الإسفلت، ورابط في الخان الأحمر.





ووجه القواسمي حديثه لشعبنا، داعياً إياه لقراءة ما بين السطور، وما تسعى إليه إسرائيل مما يجري، وربط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وفصل قطاع غزة؛ توطئة لتنفيذ (صفقة العار).

رام الله - دنيا الوطن