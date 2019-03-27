قوات الاحتلال تغلق محيط "باب العامود" وتستنفر في محيط الأقصى





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال استنفرت أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة سوق القطانين، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت يوم أمس، شارع السلطان سليمان الواصل بين بابي العامود والساهرة من أبواب القدس القديمة، فضلاً عن إغلاق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أثار غضباً واستهجاناً واسعاً من قبل المواطنين والطلبة، لأن هذه الإغلاقات انعكست سلباً على حرية تنقلهم.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، محيط "باب العامود" (أشهر أبواب القدس القديمة).