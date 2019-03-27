شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تغلق محيط "باب العامود" وتستنفر في محيط الأقصى

قوات الاحتلال تغلق محيط "باب العامود" وتستنفر في محيط الأقصى
شرطة الاحتلال في باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، محيط "باب العامود" (أشهر أبواب القدس القديمة).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال استنفرت أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة سوق القطانين، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت يوم أمس، شارع السلطان سليمان الواصل بين بابي العامود والساهرة من أبواب القدس القديمة، فضلاً عن إغلاق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أثار غضباً واستهجاناً واسعاً من قبل المواطنين والطلبة، لأن هذه الإغلاقات انعكست سلباً على حرية تنقلهم.

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