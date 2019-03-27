قوات الاحتلال تتسبب بإحراق غرفة منزلية في طوباس

احترقت، فجر اليوم الأربعاء، غرفة منزلية لأحد المواطنين في مدينة طوباس؛ بعد القاء جنود الاحتلال قنبلة غاز داخلها.





وأفاد مدير الدفاع المدني في طوباس هلال حماد بأن طواقم الدفاع المدني، تعاملت فجرا، مع حريق اندلع داخل غرفة في منزل تعود ملكيته للمواطن محمد رايق دراغمة، ويسكنه المواطن حمادة أبو ناصرية بالإيجار.





يشار إلى أن الاحتلال اقتحم مدينة طوباس فجرا، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.

رام الله - دنيا الوطن