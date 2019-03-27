شاهد: بينت يهدد هنية بالعربية: "دير بالك أنا مش ليبرمان أنا جديد"





وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من نيسان/إبريل المقبل، ومن المتوقع أن تشهد منافسة كبيرة، لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.





وقال بينت وفق الفيديو متحدثاً باللغة العربية ""دير بالك يا هنية أنا مش ليبرمان أنا جديد".









رام الله - دنيا الوطنهدّد زعيم حزب (اليمين الجديد)، نفتالي بينت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وذلك عبر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملته الانتخابية.