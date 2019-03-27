الصحة: وصلنا إلى تغطية شبه كاملة في تطعيمات الأطفال ضد السل



وفيما يخص السل غير الرئوي فقد تم رصد 20 حالة في العام 2017 بمعدل إصابة بلغ 0.45 لكل 100 الف من السكان، منها 15 حالة في قطاع غزة و5 حالات في الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها وصلت إلى تغطية شبه كاملة في تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد مرض السل.وينجم السل عن جرثومة (المتفطرة السلية) التي تصيب الرئتين في معظم الأحيان، وهو مرض يمكن شفاؤه ويمكن الوقاية منه، وينتشر من شخص إلى شخص عن طريق الهواء؛ فعندما يسعل الأشخاص المصابون بسل رئوي أو يعطسون أو يبصقون، ينفثون جراثيم السل في الهواء. ولا يحتاج الشخص إلا إلى استنشاق القليل من هذه الجراثيم حتى يصاب بالعدوى.وأضافت الوزارة في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي لمرض السل الذي يصادف 24 من الشهر الحالي إنها تقوم ومنذ العام 1995 بتطبيق نظام (DOTS) في علاج مرضى السل، والذي يقوم على المراقبة المراقبة والعلاج المباشرين لهذا المرض.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن معدل الإصابة بالسل الرئوي يزداد عالمياً بمعدل 1.1% سنوياً، فيما سجلت 29 حالة للإصابة بالمرض في فلسطين في العام 2017، بمعدل إصابة بلغ 0.65 لكل 100 ألف من السكان، منها 5 حالات في الضفة الغربية بمعدل إصابة 0.19 لكل 100 ألف من السكان، و24 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة بلغ 1.28 لكل 100 ألف من السكان.