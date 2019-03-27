شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

هيئة الأسرى: إدارة السجون تفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى
الأسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء: إن إدارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات قاسية على عشرات الأسرى، بدعوى مشاركتهم في التصدي لوحدات القمع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أبو بكر، أن إدارة سجون الاحتلال فرضت غرامات مالية على الأسرى بعشرات آلاف الشواكل، وحمّلتهم تكاليف مضاعفة على إحراق أربعة أقسام من سجن النقب.

وأضافت: كما حولّت أسرى إلى المحاكمة بدعوى طعن سجّانين، ويتوقّع أن تفرض عليهم غرامات مالية أيضًا.

وأضاف أبو بكر: شملت العقوبات بحق الأسرى منع زيارات الأهالي، ومنع الخروج إلى الاستراحة "الفورة"، والعزل الانفرادي في الزنازين على عدد من الأسرى.

وأشار أبو بكر إلى أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال قابلة للتصعيد في أي لحظة، مشيراً إلى وجود عمليات اقتحام تطال كافة السجون، بعد قرار قوات الاحتلال تركيب أجهزة تشويش وكاميرات في الأقسام.

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