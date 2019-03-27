دولي

ارتفاع عدد قتلى هجوم على رعاة في مالي إلى 157 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى هجوم على رعاة في مالي إلى 157 قتيلاً
الهجوم المسلح في مالي
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم حكومة مالي يوم الثلاثاء: إن عدد القتلى من الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يوم السبت على قرويين في وسط مالي ارتفع إلى 157.

وأكد أن هذا أسوأ هجوم في التاريخ الحديث في بلد يعاني من العنف العرقي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

ووقع الهجوم بينما كانت بعثة من مجلس الأمن الدولي تزور البلد المنتج للذهب بحثا عن حلول للعنف الذي أودى بحياة مئات المدنيين العام الماضي وينتشر عبر منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول من بلدة قريبة يوم السبت: إن المسلحين الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، هاجموا قريتين تسكنهما عرقية الفولاني، التي يشتبه الدونزو في أنها تأوي متطرفين إسلاميين وهو اتهام تنفيه الفولاني.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع على هجوم دام شنه متشددون على موقع للجيش أودى بحياة ما لا يقل عن 23 جنديا. وحدث كلا الهجومين في وسط مالي.

وقال أمادو كوتيا المتحدث باسم الحكومة إن "عدد القتلى الرسمي 157".

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