دولي

شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل حشوداته العسكرية على حدود القطاع استعداداً لـ "مختلف السيناريوهات"

شاهد: الجيش الإسرائيلي يواصل حشوداته العسكرية على حدود القطاع استعداداً لـ "مختلف السيناريوهات"
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي في صفحته عبر (تويتر): إن الحشودات العسكرية على حدود قطاع غزة، في إطار خطوات رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، تجنيد قوات احتياط، من المشاة والمدفعية، وتعزيز تواجده في المنطقة المحيطة بقطاع غزة. 

جاء ذلك، في ختام مشاورات، أجراها رئيس الوزراء وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، مع رؤساء الأجهزة الأمنية.

وشهد قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، تصعيداً عسكرياً على خلفية إطلاق صاروخ من القطاع سقط فجر الاثنين الماضي، في مدينة تل أبيب، وأصاب سبعة إسرائيليين.

وأعقب ذلك قصف إسرائيلي عنيف، ردت عليه الفصائل الفلسطينية، بإطلاق عشرات الصواريخ من القطاع إلى مناطق غلاف غزة.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، والذي سيتزامن مع ذكرى يوم الأرض يوم السبت المقبل.



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