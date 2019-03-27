البرغوثي يدين اطلاق فوات الاحتلال الرصاص على المسعف في الاغاثة الطبية

رام الله - دنيا الوطنأدان د. مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية اقدام قوات الاحتلال صباح اليوم على اطلاق الرصاص مباشرة على المسعف في الاغاثة الطبية ساجد مزهر وعمره ١٩ عاما واصابته بجراح خطيرة في بطنه وذلك اثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة في منطقة بيت لحم واثناء قيام المسعف بواجبه في اسعاف الجرحى حيث اصيب شابان اخران برصاص الاحتلال.ووصف البرغوثي ما قام به جنود الاحتلال بالجريمة الوحشية وقال انهم لا يحترمون لا حصانة الاطباء ولا المسعفين ولا القانون الدولي و يستبيحون الجميع مؤكدا على واجب المجتمع الدولي في التخلي عن صمته ومحاسبة كل من يرتكبون هذه الجرائم البشعة.وقال البرغوثي ان جراح المسعف ساجد مزهر خطيرة و قد نقل للمستشفى لاجراء عملية جراحية لانقاذ حياته.