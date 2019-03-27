المنظومة الأمنية الإسرائيلية: أحداث نهاية الأسبوع قد تؤدي لاندلاع الحرب بغزة





ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، والذي سيتزامن مع ذكرى يوم الأرض يوم السبت المقبل.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية: إن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن الأحداث نهاية الأسبوع القادم قد تؤدي إلى اندلاع الحرب بغزة.ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة بالمنظومة الأمنية قولها: "إن المعركة بغزة باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن الأمور قد تتدحرج نحو الحرب خلال وقت قصير".وبحسب الصحيفة، أضافت المصادر ذاتها: "أن التصعيد بالجنوب قد يتطور نهاية الأسبوع القادم، مع مسيرات العودة على حدود قطاع غزة"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأشارت صحيفة (إسرائيل اليوم)، إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر اليوم تعزيز قواته على حدود قطاع غزة، في أعقاب جلسة تقدير الموقف التي أجراها رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، مع كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.