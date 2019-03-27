شؤون فلسطينية

عريقات: لا يمكن لأي جهة أن تتلاعب بأمن شعبنا في قطاع غزة

عريقات: لا يمكن لأي جهة أن تتلاعب بأمن شعبنا في قطاع غزة
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إنه يجب إعادة اللحمة وإنهاء الانقلاب والانقسام، و"لا يمكن استمرار الوضع في غزة، على ما هو عليه".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن  التهدئة مصلحة وطنية عليا وخيار فلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية. 

وأكد عريقات أنه لا يمكن لأي جهة كانت أن تتلاعب بأمن شعبنا في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "أن الذي يوقف الجرائم الإسرائيلية، والتي تتحمل تل أبيب مسؤوليتها تماماً، هو وقف الانقلاب". 

وفيما يتعلق بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول أحقية إسرائيل بالأمن على الضفة، أضاف عريقات: نحن نعيش عصر ما بعد القانون الدولي، وما بعد الأخلاق والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن الشعب العربي لن يقبل استمرار الوضع القائم، لأنه وضع ظلم وإذلال.

وتابع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: السياسة الأمريكية لن تجلب الأمن لأحد، وهم يمهدون أنه بعد الجولان الاعتراف عن ضم الضفة، ومن ثم الإعلان عن الاعتراف الأمريكي بدولة غزة تحت راية حماس، لأن هذا منطق الأمور، كما قال.

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