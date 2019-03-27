شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات إحداهم خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

ثلاث إصابات إحداهم خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين فجر اليوم الأربعاء، أحدهم جراحه خطيرة في الصدر،  إثر اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفق ما أفادت مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، أن مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس- الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المخيم، حيث أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة ثلاثة شبان بأعيرة نارية في الصدر، والكتف، واليد، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار شهود عيان الى أن جنود الاحتلال انتشروا بأعداد كبيرة في أزقة وشوارع المخيم واعتلى القناصة أسطح المنازل وسط اطلاق الرصاص.

واكد المصدر الأمني أن ذات القوة اعتقلت ثلاثة شبان من المخيم هم: محمد رزق هماش (21 عاما)، ومحمود وليد اللحام، ومعالي عيسى معالي (27 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وفق (وفا.

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