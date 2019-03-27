طقس الأربعاء: أمطار على مختلف المناطق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديدة البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.وغدًا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا خلال النهار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .ويوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وأما يوم السبت، سيكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ،وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم