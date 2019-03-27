شاهد.. الملك عبد الله: أنا الهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟

رام الله - دنيا الوطنقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن"، وأن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية وكل الأردنيين ثابتة بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين.وأكد الملك عبد الله، خلال اجتماعه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى رومانيا أمس كان بسبب القدس، مضيفًا "كما قلت طوال آخر 15 سنة إن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، وأوضح من ذلك لا يوجد.واستغرب الملك أن موقف الأردن الواضح أصلا بات وللأسف يتطلب التوضيح بسبب المشككين، مشددا على أن هذا "موقف المملكة الأردنية الهاشمية وكل الأردنيين"، مُتسائلًا: "أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟.. مستحيل، فالقدس خط أحمر.. كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين".واستنكر العاهل الأردني، ما يتم تناقله بخصوص صفقة القرن أو الوطن البديل، وقال "كيف؟ ما إلنا صوت؟ نحن الجيش العربي المصطفوي ولنا تاريخنا بالقدس وبفلسطين. ونحن لنا صوت ولنا موقف".