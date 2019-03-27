عربي

شاهد.. الملك عبد الله: أنا الهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟

شاهد.. الملك عبد الله: أنا الهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن"، وأن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية وكل الأردنيين ثابتة بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين.

وأكد الملك عبد الله، خلال اجتماعه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى رومانيا أمس كان بسبب القدس، مضيفًا "كما قلت طوال آخر 15 سنة إن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، وأوضح من ذلك لا يوجد.

واستغرب الملك أن موقف الأردن الواضح أصلا بات وللأسف يتطلب التوضيح بسبب المشككين، مشددا على أن هذا "موقف المملكة الأردنية الهاشمية وكل الأردنيين"، مُتسائلًا: "أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟.. مستحيل، فالقدس خط أحمر.. كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين".

واستنكر العاهل الأردني، ما يتم تناقله بخصوص صفقة القرن أو الوطن البديل، وقال "كيف؟ ما إلنا صوت؟ نحن الجيش العربي المصطفوي ولنا تاريخنا بالقدس وبفلسطين. ونحن لنا صوت ولنا موقف".

 

أخبار ذات صلة

اليوم.. مباحثات مهمة تجمع العاهل الأردني ونظيره المغربي

اليوم.. مباحثات مهمة تجمع العاهل الأردني ونظيره المغربي

السعودية تشدد على عروبة &#34;الجولان&#34; وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

السعودية تشدد على عروبة "الجولان" وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

عسكري سابق: مصر القوة الرئيسية بالشرق الأوسط وتتفوق على إسرائيل

عسكري سابق: مصر القوة الرئيسية بالشرق الأوسط وتتفوق على إسرائيل

النواب الأردني يرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالب الحكومة بإلغائها

النواب الأردني يرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالب الحكومة بإلغائها

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

اعتقالات وقرارات بالابعاد يسلمها الاحتلال لمواطني القدس

اعتقالات وقرارات بالابعاد يسلمها الاحتلال لمواطني القدس

الضابطة الجمركية والصحة يوقفان مخبزاً عن العمل ويضبطان مواد تموينية وجنسية

الضابطة الجمركية والصحة يوقفان مخبزاً عن العمل ويضبطان مواد تموينية وجنسية

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب القطاع وسقوط صاروخ على عسقلان

شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب القطاع وسقوط صاروخ على عسقلان

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

منخفض جوي مصحوب بأمطار يضرب فلسطـين مساء اليوم الأربعاء

منخفض جوي مصحوب بأمطار يضرب فلسطـين مساء اليوم الأربعاء

مدير تعليم (أونروا) لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: اليوم دوام طبيعي في جميع مدارسنا

مدير تعليم (أونروا) لـ "دنيا الوطن": اليوم دوام طبيعي في جميع مدارسنا

منوعات

عرض أربعة أفلام فلسطينية قصيرة لـ MAD Solutions في المعهد الهولندي الفلمنكي

عرض أربعة أفلام فلسطينية قصيرة لـ MAD Solutions في المعهد الهولندي الفلمنكي

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

عربي

اليوم.. مباحثات مهمة تجمع العاهل الأردني ونظيره المغربي

اليوم.. مباحثات مهمة تجمع العاهل الأردني ونظيره المغربي

السعودية تشدد على عروبة &#34;الجولان&#34; وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

السعودية تشدد على عروبة "الجولان" وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان