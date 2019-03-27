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الدارالبيضاء تستعد لاستقبال العاهل الأردني

الدارالبيضاء تستعد لاستقبال العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مدينة الدارالبيضاء استعداداتها لاستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي من المنتظر أن يحل في المغرب اليوم الأربعاء.

ووفق ما أكدته وزارة الخارجية المغربية، فقد باشر عمال ولاية الدارالبيضاء منذ يوم الاثنين في تثبيت الأعلام المغربية والأردنية على جنبات أبرز الشوارع في العاصمة الاقتصادية، كما جرى وضع حواجز حديدية على طول شارع محمد السادس، حيث يقع القصر الملكي بالدارالبيضاء.

وحسب الوزارة، فإن زيارة العاهل الأردني ستستغرق يومين 27 و28 آذار/ مارس الجاري، حيث سبق للملك الأردني عبدالله الثاني أن قام بزيارة رسمية إلى المغرب في آذار/ مارس 2017.

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