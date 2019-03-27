شؤون فلسطينية

اعتقالات وقرارات بالابعاد يسلمها الاحتلال لمواطني القدس

اعتقالات وقرارات بالابعاد يسلمها الاحتلال لمواطني القدس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الثلاثاء، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة في كلا الاتجاهين.

وقالت اللجنة الشعبية في المخيم إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بصورة مفاجئة، ما تسبب بأزمة خانقة.

 كما أغلقت قوات الاحتلال، وبصورة مفاجئة، صباح الثلاثاء، شارع السلطان سليمان الواصل بين بابي العامود والساهرة وسور القدس التاريخي، ما تسبب بإعاقة حركة ووصول المواطنين والطلبة الى مراكز أعمالهم ومدارسهم.

ولفت الى أن الاحتلال دفع بالمزيد من عناصر وحداته الخاصة وما يسمى بقوات حرس الحدود الى وسط المدينة المقدسة ومحيط بلدتها القديمة، لقمع فعاليات مُناصرة الأسرى في سجون الاحتلال، والتي كان نشطاء دعوا لتنفيذها اليوم في المنطقة.

ابعاد واعتقالات

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.كما سلمت سلطات الاحتلال مطور أيضا تبليغا للاستجواب لدى مخابرات الاحتلال في مركز توقيف القشلة مطلع
الشهر المقبل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، خمسة مواطنين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، بينهم فتية، حيث اعتقلت كلا من: الفتى محمود غالب صلاح الدين، ومحمد عبد الحميد الخطيب من بلدة حزما شمال شرق القدس.كما اعتقلت المواطنين أبو العز ربيع، وأبو مشعل ربيع، من بلدة أبو
ديس، والفتى أحمد عبد الرحمن أبو غنام (حميدي) من حي الطور/ جبل الزيتون وسط القدس.

من جهة ثانية، مدّد الاحتلال مساء أمس اعتقال الفتى محمود نجيب ( 18 عاما)، وشداد الأعور لليوم الثاني على التوالي.

في الشان الدبلوماسي، قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، نصرة للقدس في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء
رومانيا فيوريكا دانسيلا، الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس. أجندة الزيارة الملكية كانت تشتمل على لقاءات ثنائية وتوقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، إضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن
القطاع الخاص في البلدين

أما في الشان الثقافي، احتفلت جامعة القدس بتكريم نخبة من الباحثين المتميزين، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وقد تخلل الحفل توزيع جائزة لأفضل بحث للكليات
الإنسانية والاجتماعية، حاز عليها د. أحمد حرز الله، ولأفضل بحث للكليات العلمية حصل عليها د.عمر حمارشة، وقد جاء هذا التكريم بناء على نتائج البحث العلمي للعام الاكاديمي 2017.

واعلن مركز يبوس الثقافي وضمن برنامج ليالي القدس اطلاق سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث ستشهد قاعة فيصل الحسيني في مركز يبوس عرض سيرك لمدرسة سيرك فلسطين وذلك يوم الخميس القادم، اما يوم السبت 30.3 فيحيي المركز الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة الفلسطينية ريم البنا.

كما وتشهد قاعة فيصل الحسيني في مركز يبوس يوم الاحد القادم 31.3 عرضا مسرحيا عن السيرة الذاتية لجبرا إبراهيم جبرا (البئر الأولى).

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