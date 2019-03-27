شاهد لحظة قصف الطيران الإسرائيلي لأهداف في مدينة رفح

شاهد لحظة قصف شرقي رفح



رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مواقع للمقاومة الفلسطينية، واقعة إلى الشرق من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وأحدث القصف دمارًا كبيرًا للأماكن المستهدفة، نتيجة القصف المركز، ونتيجة قيام الطيران الإسرائيلي، باعادة قصف المواقع، خمس مرات.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو قصف عددًا من الأهداف داخل موقع عسكري يتبع لحركة حماس في رفح، ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات على الأراضي الاسرائيلية".