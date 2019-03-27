الاحتلال يواصل قصفه لأهداف في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

رام الله - دنيا الوطنيتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث رغم أن الحديث في أكثر مرة كان عن وجود تهدئة ما بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، بوساطة مصرية، إلا أن إسرائيل لا تزال تقصف أهدافًا في القطاع.وفجر اليوم أغارت طائرات الاحتلال الحربية، على موقع للمقاومة الفلسطينية، بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.وقالت مصادر محلية: إن عدة غارات نفذت على خمسة مراحل، وسقطت على موقع حمات الثغور، ونقطة الضبط الميداني، شرقي رفح، من قبل الطيران الحربي، ما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي على مناطق عدة في المدينة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو قصف عددًا من الأهداف داخل موقع عسكري يتبع لحركة حماس في رفح، ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات على الأراضي الاسرائيلية".وفي أعقاب ذلك، سقطت قذيفة صاروخية، على موقع كرم أبو سالم، فيما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن صافرات الانذار لم تنطلق.وقال موقع (حدشوت 24)، إن سلاح الجو الإسرائيلي عادا لقصف عدة أهداف في قطاع غزة، وتحديدا في أقصى الجنوب.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد استهدف الليلة الماضية، الميناء الجديد على ساحل مدينة خانيونس وموقع اليرموك شرق المدينة وموقع القسام في المنطقة الشرقية للمدينة.