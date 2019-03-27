دولي

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ"عدو الشعب"

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ"عدو الشعب"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجمه على وسائل الإعلام، واصفا اياها بأنها "عدو الشعب" و"حزب المعارضة الحقيقي".

واتهم ترامب الصحفيين بالتحيز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق،حيث قال ترامب عبر تغريدة على موقع "تويتر" إن وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة.. فعلى مدى عامين، دفعوا قدما للتضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائما بعدم وجود أي تعاون".

وأضاف "هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة الحقيقي".

وأفاد الملخص، الذي قدمه وزير العدل وليام بار عن التقرير النهائي للمحقق مولر، بأن حملة ترامب لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات 2016.

وتعد النتيجة التي خلص إليها مولر ضربة قاصمة للديمقراطيين الذين كانوا يأملون في أن يدعم تقرير مولر سلسلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في تعاملات ترامب.

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