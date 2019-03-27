دولي

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
فتح القضاء الألماني تحقيقا في صفقة شراء تل أبيب ثلاث غواصات عسكرية تحيطها شبهات فساد تطال مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة (فرانس برس)، عن المتحدث باسم نيابة مدينة بوخوم المتخصصة في قضايا الفساد الاقتصادية والمالية قوله بشأن الموضوع: "دراسة مقالات الصحف العالمية أدت إلى فتح تحقيق بحق مجهول" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة (هاندلسبلات) الألمانية أن قضاء البلاد درس الملف بناء على طلب القضاء الإسرائيلي الذي يجري منذ أواخر 2016 تحقيقا ذا أبعاد سياسية في الصفقة العسكرية الضخمة.

والحديث يدور عن واحدة من الصفقات الأربع المبرمة بين إسرائيل والشركة الألمانية التي امتلك نتنياهو أسهما فيها، وذلك ضمن قضية تعرف إعلاميا باسم "3000"، و قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل الحديث.

وفي الصفقة التي تحقق فيها ألمانيا، اقتنت إسرائيل ثلاث غواصات من  طراز "دولفين" (تبلغ قيمة الواحدة منها 500 مليون يورو)، ووافقت عليها حكومة نتنياهو عام 2016 رغم معارضة وزير الدفاع آنذاك، موشيه يعلون، ولم تنفذ بعد.

واعتقل رجل الأعمال الذي يمثل الشركة الألمانية في إسرائيل، مايكل غانور، الأسبوع الماضي، وأقر في البداية بأنه تلقى رشوة ووافق على كشف معلومات عن مشتبه بهم آخرين، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

وعلى الرغم من أن التحقيقات الرسمية في هذه القضية لم تؤكد تورط رئيس الوزراء في أي أعمال غير شرعية بهذا الخصوص، إلا أن عددا من المقربين منه لا يزالون قيد الاشتباه، وسط دعوات واسعة من معارضيه لتوجيه الاتهامات إليه بحجة أن رئيس الوزراء حقق أرباحا طائلة تقدر بملايين الدولارات من هذه الصفقات.

أخبار ذات صلة

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ&#34;عدو الشعب&#34;

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ"عدو الشعب"

إكليل طوله 1600 متر لضحايا مسجدي نيوزيلندا

إكليل طوله 1600 متر لضحايا مسجدي نيوزيلندا

شركة إسرائيلية تُصدر أنظمة تجسس دون تصريحات قانونيّة

شركة إسرائيلية تُصدر أنظمة تجسس دون تصريحات قانونيّة

ويزر الخارجية الأمريكي يكشف المحادثات مع دول الخليج وتركيا بشأن الجولان

ويزر الخارجية الأمريكي يكشف المحادثات مع دول الخليج وتركيا بشأن الجولان

تركيا تبدأ محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية بتهمة التجسس

تركيا تبدأ محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية بتهمة التجسس

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُهدد بـ &#34;دفن قادة حماس في أنفاق غزة&#34;

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُهدد بـ "دفن قادة حماس في أنفاق غزة"

ليبرمان: استقلت لأنني لم أرغب أن أكون شريكاً في سياسة الهزيمة بغزة

ليبرمان: استقلت لأنني لم أرغب أن أكون شريكاً في سياسة الهزيمة بغزة

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

كتائب شهداء الأقصى: سنستأنف عملنا داخل الخط الأخضر اذا استمر العدوان على غزة

كتائب شهداء الأقصى: سنستأنف عملنا داخل الخط الأخضر اذا استمر العدوان على غزة

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

مدير تعليم (أونروا) لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: اليوم دوام طبيعي في جميع مدارسنا

مدير تعليم (أونروا) لـ "دنيا الوطن": اليوم دوام طبيعي في جميع مدارسنا

الخارجية: إجراءات الاحتلال التهويدية بالقدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل

الخارجية: إجراءات الاحتلال التهويدية بالقدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكترونية بقيمة 23 ألف شيكل عبر (واتساب)

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكترونية بقيمة 23 ألف شيكل عبر (واتساب)

عريقات: القيادة مع كل جُهد لتحقيق التهدئة بغزة وعلى حماس إنهاء الانقسام

عريقات: القيادة مع كل جُهد لتحقيق التهدئة بغزة وعلى حماس إنهاء الانقسام

منوعات

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

عربي

السعودية تشدد على عروبة &#34;الجولان&#34; وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

السعودية تشدد على عروبة "الجولان" وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري