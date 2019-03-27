دولي

إكليل طوله 1600 متر لضحايا مسجدي نيوزيلندا

إكليل طوله 1600 متر لضحايا مسجدي نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
بعد رحلة قطع فيها سبعة آلاف كيلومتر، قدّم وفد من جزيرة هاواي، إكليلا بطول 1600 متر لذوي ضحايا مذبحة مسجدي كرايست تشيرتش بنيوزيلندا؛ تعبيرا عن التضامن معهم والوقوف معهم في المحنة التي حلت بهم.

وأثار هذا الإكليل مشاعر بعض الحاضرين أمام المسجدين، حيث حضرت الدموع والعناق والقبلات التلقائية. ويقول جو تولبي -وهو أحد مقدمي هذه الهدية- "هدفنا المساعدة في تخفيف حزن تلك الأسر التي فقدت أحباء لها".

ويرى المنظمون أنهم بجلوسهم جنبًا إلى جنب ينسجون الإكليل، هم في الواقع "ينسجون -حسب قولهم- المحادثات، والصداقات، والأوراق من كل الألوان: أحمر وأصفر ووردي فاتح وأخضر داكن، وهم بذلك ينسجون الجنس البشري بكل أطيافه وألوانه ومشاعره، وبمجرد أن تنتهي عملية الغزل، يكون من المستحيل أن يفرق بينهم أحد؛ إذ يصبحون كالشخص الواحد".

ويتكون هذا الإكليل من أوراق شجرة "تي" (Ti) الثمينة، وغزلت خيوطه الملتوية وشارك في نسجها معًا أربعمئة شخص، وذلك على مدى ثلاثة أيام.

وقالت صحيفة ستاف النيوزيلندية إن المسلمين في كرايست تشيرتش عبروا عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، وهذا الدعم المعنوي الذي لا يقدر بثمن، وفقا لتعبيرهم. 

أخبار ذات صلة

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ&#34;عدو الشعب&#34;

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصفه بـ"عدو الشعب"

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل

إحياءً لعملية السلام.. روسيا تُجدد دعوتها لقمة فلسطينية إسرائيلية

إحياءً لعملية السلام.. روسيا تُجدد دعوتها لقمة فلسطينية إسرائيلية

شركة إسرائيلية تُصدر أنظمة تجسس دون تصريحات قانونيّة

شركة إسرائيلية تُصدر أنظمة تجسس دون تصريحات قانونيّة

ويزر الخارجية الأمريكي يكشف المحادثات مع دول الخليج وتركيا بشأن الجولان

ويزر الخارجية الأمريكي يكشف المحادثات مع دول الخليج وتركيا بشأن الجولان

تركيا تبدأ محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية بتهمة التجسس

تركيا تبدأ محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية بتهمة التجسس

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُهدد بـ &#34;دفن قادة حماس في أنفاق غزة&#34;

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُهدد بـ "دفن قادة حماس في أنفاق غزة"

ليبرمان: استقلت لأنني لم أرغب أن أكون شريكاً في سياسة الهزيمة بغزة

ليبرمان: استقلت لأنني لم أرغب أن أكون شريكاً في سياسة الهزيمة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

اعتقالات وقرارات بالابعاد يسلمها الاحتلال لمواطني القدس

اعتقالات وقرارات بالابعاد يسلمها الاحتلال لمواطني القدس

الضابطة الجمركية والصحة يوقفان مخبزاً عن العمل ويضبطان مواد تموينية وجنسية

الضابطة الجمركية والصحة يوقفان مخبزاً عن العمل ويضبطان مواد تموينية وجنسية

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب القطاع وسقوط صاروخ على عسقلان

شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب القطاع وسقوط صاروخ على عسقلان

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

مدير تعليم (أونروا) لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: اليوم دوام طبيعي في جميع مدارسنا

مدير تعليم (أونروا) لـ "دنيا الوطن": اليوم دوام طبيعي في جميع مدارسنا

خلال 24 ساعة.. طائرات الاحتلال تُدمر 30 وحدة سكنية كلياً و500 جزئياً

خلال 24 ساعة.. طائرات الاحتلال تُدمر 30 وحدة سكنية كلياً و500 جزئياً

منوعات

عرض أربعة أفلام فلسطينية قصيرة لـ MAD Solutions في المعهد الهولندي الفلمنكي

عرض أربعة أفلام فلسطينية قصيرة لـ MAD Solutions في المعهد الهولندي الفلمنكي

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

عربي

الدارالبيضاء تستعد لاستقبال العاهل الأردني

الدارالبيضاء تستعد لاستقبال العاهل الأردني

السعودية تشدد على عروبة &#34;الجولان&#34; وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

السعودية تشدد على عروبة "الجولان" وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان