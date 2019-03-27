إكليل طوله 1600 متر لضحايا مسجدي نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطنبعد رحلة قطع فيها سبعة آلاف كيلومتر، قدّم وفد من جزيرة هاواي، إكليلا بطول 1600 متر لذوي ضحايا مذبحة مسجدي كرايست تشيرتش بنيوزيلندا؛ تعبيرا عن التضامن معهم والوقوف معهم في المحنة التي حلت بهم.وأثار هذا الإكليل مشاعر بعض الحاضرين أمام المسجدين، حيث حضرت الدموع والعناق والقبلات التلقائية. ويقول جو تولبي -وهو أحد مقدمي هذه الهدية- "هدفنا المساعدة في تخفيف حزن تلك الأسر التي فقدت أحباء لها".ويرى المنظمون أنهم بجلوسهم جنبًا إلى جنب ينسجون الإكليل، هم في الواقع "ينسجون -حسب قولهم- المحادثات، والصداقات، والأوراق من كل الألوان: أحمر وأصفر ووردي فاتح وأخضر داكن، وهم بذلك ينسجون الجنس البشري بكل أطيافه وألوانه ومشاعره، وبمجرد أن تنتهي عملية الغزل، يكون من المستحيل أن يفرق بينهم أحد؛ إذ يصبحون كالشخص الواحد".ويتكون هذا الإكليل من أوراق شجرة "تي" (Ti) الثمينة، وغزلت خيوطه الملتوية وشارك في نسجها معًا أربعمئة شخص، وذلك على مدى ثلاثة أيام.وقالت صحيفة ستاف النيوزيلندية إن المسلمين في كرايست تشيرتش عبروا عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، وهذا الدعم المعنوي الذي لا يقدر بثمن، وفقا لتعبيرهم.