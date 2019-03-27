مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

دعا مراقبون جويون بمطار تونس قرطاج، لإضراب يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبيل عقد قمة جامعة الدول العربية بالعاصمة التونسية.وطالب المراقبون بالتطبيق الفوري لتحسين ظروف العمل والرواتب التي يطالبون بها منذ أشهر ولم تنفذ بعد رغم الاتفاق المبرم في (كانون الأول) الماضي، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.ودفع ذلك التأخر المراقبين للتهديد بغلق المجال الجوي التونسي والمطار الوحيد في العاصمة، والذي يعاني حالة من التدهور بعد أن فقد قبل أعوام الشهادة التي يمنحها اتحاد النقل الجوي الدولي، رغم كون هذا المطار هو الأهم في البلد العربي.وانضم إلى حراك المراقبين الجويين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كل من المهندسين وضباط الأمن الجوي، المستائين من عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية التي بدأوا المطالبة بها منذ نحو عام ونصف.وفي حال تنفيذ المراقبين لتهديدهم، سيعني ذلك إلغاء القمة السنوية لجامعة الدول العربية التي ينتظر أن يحضرها رؤساء الحكومات والدول الـ22 الأعضاء في المنظمة الإقليمية، باستثناء سوريا التي تقرر تعليق عضويتها في 2012.