عربي

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية
دعا مراقبون جويون بمطار تونس قرطاج، لإضراب يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبيل عقد قمة جامعة الدول العربية بالعاصمة التونسية.

وطالب المراقبون بالتطبيق الفوري لتحسين ظروف العمل والرواتب التي يطالبون بها منذ أشهر ولم تنفذ بعد رغم الاتفاق المبرم في (كانون الأول) الماضي، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

ودفع ذلك التأخر المراقبين للتهديد بغلق المجال الجوي التونسي والمطار الوحيد في العاصمة، والذي يعاني حالة من التدهور بعد أن فقد قبل أعوام الشهادة التي يمنحها اتحاد النقل الجوي الدولي، رغم كون هذا المطار هو الأهم في البلد العربي.

وانضم إلى حراك المراقبين الجويين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كل من المهندسين وضباط الأمن الجوي، المستائين من عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية التي بدأوا المطالبة بها منذ نحو عام ونصف.

وفي حال تنفيذ المراقبين لتهديدهم، سيعني ذلك إلغاء القمة السنوية لجامعة الدول العربية التي ينتظر أن يحضرها رؤساء الحكومات والدول الـ22 الأعضاء في المنظمة الإقليمية، باستثناء سوريا التي تقرر تعليق عضويتها في 2012. 

أخبار ذات صلة

السعودية تشدد على عروبة &#34;الجولان&#34; وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

السعودية تشدد على عروبة "الجولان" وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

عسكري سابق: مصر القوة الرئيسية بالشرق الأوسط وتتفوق على إسرائيل

عسكري سابق: مصر القوة الرئيسية بالشرق الأوسط وتتفوق على إسرائيل

النواب الأردني يرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالب الحكومة بإلغائها

النواب الأردني يرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالب الحكومة بإلغائها

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

الجزائر تبحث عزل بوتفليقة ورئيس البرلمان سيتولى منصب الرئاسة

الجزائر تبحث عزل بوتفليقة ورئيس البرلمان سيتولى منصب الرئاسة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

منصور: ندعو مجلس الأمن للتحقق من الأوضاع بفلسطين لتحديد المسؤول عن العنف

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا جادًّ وعاجلاً

مدير تعليم (أونروا) لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: غداً دوام طبيعي في جميع مدارسنا

مدير تعليم (أونروا) لـ "دنيا الوطن": غداً دوام طبيعي في جميع مدارسنا

الخارجية: إجراءات الاحتلال التهويدية بالقدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل

الخارجية: إجراءات الاحتلال التهويدية بالقدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكترونية بقيمة 23 ألف شيكل عبر (واتساب)

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكترونية بقيمة 23 ألف شيكل عبر (واتساب)

عريقات: القيادة مع كل جُهد لتحقيق التهدئة بغزة وعلى حماس إنهاء الانقسام

عريقات: القيادة مع كل جُهد لتحقيق التهدئة بغزة وعلى حماس إنهاء الانقسام

عطا الله حنا: الرد على العدوان الإسرائيلي بتكثيف الجهود المبذولة لأجل المصالحة

عطا الله حنا: الرد على العدوان الإسرائيلي بتكثيف الجهود المبذولة لأجل المصالحة

منوعات

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

فيديو: المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

عربي

السعودية تشدد على عروبة &#34;الجولان&#34; وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

السعودية تشدد على عروبة "الجولان" وتحذر من آثار سلبية كبيرة للموقف الأميركي

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

مشكلة في مطار تونس تُهدد القمة العربية

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري