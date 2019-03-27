فيديو: سعوديون يحتفلون بمهرجان له علاقة بالشيطان









مقاطع الفيديو والصور التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وغير محلية، فضلاً عما نشر على الموقع الرسمي للمهرجان، تؤكد الشبه الكبير بين المهرجان الذي أقيم في السعودية، والمهرجان الأصلي الذي يقيمه الهندوس.





"الفرح بانتصار ابن الشيطان على والده وأخته"، الذي يبتهج به الهندوس من خلال طقوس معينة، أهمها ارتفاع الأصوات بالصراخ ورش الألوان على المشاركين، هي نفس الطقوس التي شهدها المهرجان السعودي. آخر الدول التي خصصت يوماً للاحتفال بهذا المهرجان الذي تعود جذوره إلى الديانة الهندوسية، هي المملكة العربية السعودية.مقاطع الفيديو والصور التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وغير محلية، فضلاً عما نشر على الموقع الرسمي للمهرجان، تؤكد الشبه الكبير بين المهرجان الذي أقيم في السعودية، والمهرجان الأصلي الذي يقيمه الهندوس."الفرح بانتصار ابن الشيطان على والده وأخته"، الذي يبتهج به الهندوس من خلال طقوس معينة، أهمها ارتفاع الأصوات بالصراخ ورش الألوان على المشاركين، هي نفس الطقوس التي شهدها المهرجان السعودي.





هذا المهرجان، الذي يعرف عند الهندوس بأسماء عديدة: هولي فاغوا، ومهرجان هولي، واحتفالات الربيع، تعود جذور قصّته إلى عدّة روايات.الأولى تعيده إلى "الإله كريشنا"، حيث قيل- بحسب معتقداتهم- إن الإله أصيب بالغيرة الشديدة من بشرة رادا توءم روحه ذات اللون الأبيض؛ فذهب إلى والدته واشتكى غيرته وحزنه بسبب لون بشرته الدّاكن، فما كان من والدته إلاَّ أن اقترحت عليه بأن يرشّ وجه رادا باللون الذي يغيّر فيه لونها حسبما يود.وتفيد الرواية الثانية أن أصل الحكاية يعود إلى الأساطير المعروفة عند الهندوس، التي تتحدث عن الإشعاع المنتشر في الوجود، حيث إن هذه الإشعاعات تنشر الضوء لجميع أرجاء الأرض من خلال موجات، وتكمل العناصر الأربعة الموجودة في الطبيعة لدى الهندوسيين: الماء، والرياح، والنار، والتراب.أما الرواية الثالثة فتقول إن جذور المهرجان تعود إلى الأسطورة الهندوسية "هوليكا"، وهي شيطانة شقيقة الشيطان الملك هيرانياكاشياب، الذي كان يعتقد أنه حاكم الكون؛ وفقاً للمعتقدات الهندوسية.وتفيد هذه الأسطورة أن الشيطان براهلاد ابن الشيطان الملك هيرانياكاشياب، اتبع الإله فيشنو حامي الكون؛ ودفع هذا القرار والده إلى التخطيط مع هوليكا لقتله، لكن الخطة فشلت، وقتل هيرانياكاشياب وأصبح براهلاد هو الملك، وهذا يعني انتصار الخير على الشر بحسب المعتقد الهندوسي.في هذه المناسبة تكتسي شوارع المدن الهندية بالألوان الزاهية، وتتم طقوس الاحتفال فيه بطريقة شعبيّة ومرحة؛ حيث يخرج الناس إلى الشوارع ليلاً، مرتدين الثّياب الملوّنة، ويرشّ المحتفلون بعضهم بعضاً بالمساحيق الملوّنة، وكذلك بالسوائل المصبوغة والمياه، مردّدين الأغاني الخاصّة بهذه المناسبة، وسط هتافات وصيحات بصوت مرتفع.في خلال احتفالات هولي الحديثة تعاد مراسم حرق جثة هوليكا عبر إشعال النيران في الليلة التي تسبق يوم احتفال هولي، المعروفة باسم هوليكا داهان، ويعمد بعض الهندوس إلى جمع الرماد ونثره عليهم كنوع من أنواع التطهير.تحتفل بعيد الألوان العديد من الدول الآسيويّة؛ لكونها البلدان التي تنتشر فيها الديانة الهندوسية، وفي مقدمتها الهند، وبنغلادش، وسريلانكا، وباكستان، ونيبال، إضافة إلى دول أخرى تضم مواطنين هندوساً، في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.وعلى الرغم من أن المهرجان هندي في الأساس، وله طابع ديني، فإن العديد من المدن في العالم تبنت الفكرة، وأصبحت تنظم مهرجانات مشابهة، لكنها تواجه انتقادات لاذعة حين تقام في دول عربية.