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مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الدفاع الصيني في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض أمس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أمس، الفريق أول وي فونغ خاه، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز مجالات التعاون بين المملكة والصين وتطويرها، وبخاصة في المجال العسكري، وفق "الشرق الأوسط". 

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر، أمس، وزير الدفاع الصيني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الدفاعي، وفرص تطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر استقبال خادم الحرمين الشريفين لوزير الدفاع الصيني من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف. كما حضره من الجانب الصيني، القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى المملكة شي هونغ وي، ونائب قائد منطقة القتال الوسطى قائد القوات الجوية هان شينغ يان، ونائب قائد القوات البرية الصينية ليو فاه تشنغ، ونائب رئيس مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية سونغ يان تشاو.

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مباحثات (سعودية - صينية) لتعزيز التعاون العسكري

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