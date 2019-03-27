إدارة معبر بيت حانون "ايرز" تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين والتجار
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي، لمعبر بيت حانون/ ايرز، فجر اليوم الأربعاءالموافق 27/3/2019، تنويها للمواطنين والتجار حول
برنامج عمل معبر بيت حانون خلال الاغلاق بشكل جزئي.
برنامج عمل معبر بيت حانون خلال الاغلاق بشكل جزئي.
وأوضح المكتب الإعلامي أن المغادرة ستكون للحالات الانسانية " المرضى " فقط، مواطنين عرب " 48 ".
وعن القادمين، قال أن الدخول سيكون لجميع الحالات " المرضى - التجار - الشخصيات والمؤسسات الاجنبية - مواطني عرب 48".
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