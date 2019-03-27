(صاروخ عسقلان).. الجيش يفرض الرقابة المشددة.. ونتنياهو لا يزال في مبنى "الكرياه"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر إسرائيلية، في ساعة متأخرة، من يوم الثلاثاء، سقوط صاروخ على منزل في مدينة عسقلان.وفرضت الرقابة العسكرية في إسرائيل، تعتيمًا مشددًا على مكان ونتائج سقوط صاروخ ‎عسقلان.وتخبط الإعلام الإسرائيلي، في قضية تناول الحدث، حيث ظهر تباين كبير حول مكان سقوط الصاروخ، وما نجم عنه، في حين قالت (القناة 13): إن القبة الحديدية اعترضت صاروخًا في سماء عسقلان، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الصاروخ قد سقط فعلًا بمنطقة على شاطئ عسقلان.وبعد أن كان قد أعلن أن حريقًا نتج عن الصاروخ، قال موقع (0404): اندلاع حريق في شقة سكنية في شارع إفرايم تسور في عسقلان (هذا الحدث ليس مرتبطا بإطلاق الصاروخ من غزة)، فيما موقع (حدشوت 24)، إن شظايا انفجار الصاروخ أصابت منزلا في عسقلان دون وقوع إصابات.وقال موقع (ريشت كان): إنه لا تزال المشاورات الأمنية في مبنى وزارة الجيش، مستمرة، بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي، مع العلم أن نتنياهو متواجد في الوزارة، منذ عودته من واشنطن في فترة ما بعد الظهر وحتى هذه الساعة.