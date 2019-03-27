الرئيس عباس: نُجري اتصالات دولية مكثفة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بغزة





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قصف إسرائيلي عنيف على غزة الآن.. نتمنى لشعبنا السلامة".





وتابع: "نعمل على إجراء اتصالات دولية مكثفة من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية".

















رام الله - دنيا الوطنتحدّث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن القصف الإسرائيلي الجديد، الذي تعرض له قطاع غزة.