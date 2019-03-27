الرئيس عباس: نُجري اتصالات دولية مكثفة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن القصف الإسرائيلي الجديد، الذي تعرض له قطاع غزة.
تحدّث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن القصف الإسرائيلي الجديد، الذي تعرض له قطاع غزة.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قصف إسرائيلي عنيف على غزة الآن.. نتمنى لشعبنا السلامة".
وتابع: "نعمل على إجراء اتصالات دولية مكثفة من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية".
التعليقات