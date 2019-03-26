الطيران الإسرائيلي يجدد قصفه لأهداف متفرقة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

جدد الطيران الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قصفه لقطاع غزة على إثر سقوط صاروخ أطلق من القطاع في منطقة مفتوحة من أشكول بغلاف غزة.





وقال موقع (حدشوت 24)، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بقصف أهداف في قطاع غزة، فيما سُمع دوي انفجارات بمدينة خانيونس وسط القطاع.









وفي السياق، قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مناقشات جديدة مع كبار قادة الجيش في مبنى وزارة الجيش.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في أشكول.



وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في أشكول، حيث أبلغ السكان عن سماع دوي انفجار قوي، حيث دوت قبلها صافرات الإنذار. وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في أشكول، حيث أبلغ السكان عن سماع دوي انفجار قوي، حيث دوت قبلها صافرات الإنذار.





وقال جيش الاحتلال، إنه في أعقاب إنطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على صاروخ أطلق من قطاع غزة نحو أشكول.

واستهدف القصف الإسرائيلي الميناء الجديد على ساحل مدينة خانيونس وموقع اليرموك شرق المدينة وموقع القسام في المنطقة الشرقية للمدينة.