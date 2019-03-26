مبعوث ترامب يوجه نصيحة لحماس بشأن مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

وجه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، نصيحة لحركة حماس بالتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت العام الماضي بقطاع غزة.





وقال غرينبلات، عبر "تويتر": "ونحن نقترب من الذكرى الأولى لما يسمى مسيرة العودة، أحث حماس والمنظمات الأخرى على اتخاذ طريق يُفضي إلى مستقبل أفضل بدلًا من العنف والمستقبل الكئيب".







وأضاف غرينبلات: "أظهروا للعالم أنكم تستحقون اهتمامه، انبذوا العنف، الفلسطينيون في غزة يستحقون أفضل من ذلك".

