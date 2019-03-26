قيادي بالمقاومة: زيارة الوفد الأمني المصري لغزة مرتبطة بالهدوء الميداني

أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، أن زيارة الوفد الأمني إلى غزة غداً الأربعاء، مرتبطة بالهدوء بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي.





وأوضح القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري أبلغ الفصائل بزيارته لقطاع غزة غداً، وأن ذلك مرتبط بالهدوء في القطاع.





وأضاف القيادي: "زيارة الوفد الأمني لغزة غير مؤكدة؛ وفي حال تصاعدت الأحداث الميدانية في القطاع فإن الوفد سيلغي زيارته لغزة"، لافتاً إلى أن الأوضاع الميدانية تتجه نحو الهدوء.





وأشار القيادي، إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالهدوء ما التزم الاحتلال الإسرائيلي به، وأن هناك توافقاً على إعطاء فرصة للوساطة المصرية للتوصل إلى تهدئة بغزة.





يذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيداً إسرائيلياً منذ أمس الاثنين وذلك على إثر إطلاق صاروخ من القطاع نحو تل أبيب، حيث قصف الطيران الإسرائيلي خمسين هدفاً.



خاص دنيا الوطن