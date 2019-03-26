منخفض جوي مصحوب بأمطار يضرب فلسطـين مساء غد الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنتتأثر فلسطين وشرق البحر الأبيض المتوسط، يوم غد الأربعاء، بحوض بارد، قادم من الأراضي التركية.ومن المتوقع، أن تنخفض الحرارة من جديد، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد بمشيئة الله تعالى، ويسود جو بارد بشكل واضح.وبحسب توقعات "طقس فلسطين" يتركز تأثر فلسطين بهذا الحوض البارد في النصف الثاني من نهار غد الأربعاء، وتتراوح شدة الأمطار بين الخفيفة إلى المتفرقة، وتضعف فرصة الهطول المطري مع ساعات الليل المتأخر، وفجر يوم الخميس.ومن الناحية الجغرافية من المتوقع أن يتركز هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد خلال المكوث القصير لهذا الحوض البارد.ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة من جديد نهار يوم الخميس بشكل مؤقت وقصير، قبل ان تتأثر فلسطين بالمزيد من الأجواء الماطرة نهاية الأسبوع الحالي.الأربعاء: غائم جزئي وماطر، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتدريحياً تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار التي قد تُصحب بالرعد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والله تعالى أعلى وأعلم.الخميس: غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط زخات محلية من الأمطار خلال ساعات الليل فوق بعض المناطق وخاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم.الجمعة: غائم جزئي وماطر، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية أحياناً فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.السبت: أمطار متفرقة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والله تعالى أعلى وأعلم.