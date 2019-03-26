مدير تعليم (أونروا) لـ "دنيا الوطن": غداً دوام طبيعي في جميع مدارسنا

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، د. فريد أبو عاذرة، أن غداً الأربعاء دوام طبيعي في جميع مدارس الوكالة.وأضاف أبو عاذرة: أن الدوام غداً سيكون طبيعياً في جميع المدارس.وكانت وزارة التربية والتعليم، بغزة، أعلنت انتظام الدوام المدرسي في كافة مدارس قطاع غزة، غداً الأربعاء.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، معتصم الميناوي لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: إن التعليم سينتظم غداً في كافة الجامعات أيضاً، ودعا الطلبة والمدرسين إلى الالتزام بالدوام المدرسي.