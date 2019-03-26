غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": صاروخ أشكول عمل فردي وخارج إطار عمل الغرفة

نفت غرفة العمليات المشتركة، التابعة لقوى المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن يكون الصاروخ الذي سقط في أشكول، صادر منها.وقالت مصادر في الغرفة المشتركة لـ"دنيا الوطن": إن الصاروخ الذي سقط بعد الدخول في تهدئة، برعاية مصرية، قد يكون ناتجاً عن عمل فردي، لإحدى الفصائل بغزة، وهو خارج إطار عمل الغرفة المشتركة.وأوضحت المصادر، أن التهدئة بدأت من عصر اليوم، بعد اتصالات مصرية مكثفة مع قطاع غزة، وحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن مصر وعدت كذلك، بعد التوصل لتهدئة، المُضي قُدمًا من أجل إنجاز التفاهمات.وعن رد الغرفة على تهديدات نتنياهو، بالتصعيد، في قطاع غزة، ردًا على أي صاروخ، قالت المصادر: إن كافة قوى المقاومة في الميدان، وتحمل السلاح، ومستنفرة عناصرها، وأي استهداف إسرائيلي بغزة، سيتم الرد عليه في مناطق الغلاف، وما بعدها.