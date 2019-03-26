خلال 24 ساعة.. طائرات الاحتلال تُدمر 30 وحدة سكنية كلياً و500 جزئياً

وأوضح الحساينة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية، شرعت منذ ساعات الصباح، بحصر أضرار العدوان، وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام.





وشدد الوزير الحساينة، على أن وزارته تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية، بهدف إزالة آثار العدوان، والتخفيف من معاناة المواطنين، واستكمال مشاريع إعادة الإعمار.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان، الوزير مفيد الحسانية: إن أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، بلغت 30 وحدة سكنية هُدمت، فيما تعرضت 500 وحدة سكنية لأضرار جزئية.